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أسعار النفط عند أعلى مستوى منذ العام 2008

مال وأعمال

أسعار النفط عند أعلى مستوى منذ العام 2008
Globallookpress
صورة تعبيرية
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جرى تداول العقود الآجلة للخام العالمي "برنت"، اليوم الجمعة، فوق مستوى 118 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى تبلغه عقود الخام في نحو 14 عاما.

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برنت يغلق على 118.11 دولار في أعلى مستوى له منذ 2008
برنت يغلق على 118.11 دولار في أعلى مستوى له منذ 2008

وبحلول الساعة 10:45 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 7.44% إلى 115.68 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 7.65% إلى 118.11 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وأغلقت العقود الآجلة لخام "برنت" تعاملات أمس فوق مستوى 118 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008.

المصدر: RT + بلومبرغ

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