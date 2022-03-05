أسعار النفط عند أعلى مستوى منذ العام 2008

جرى تداول العقود الآجلة للخام العالمي "برنت"، اليوم الجمعة، فوق مستوى 118 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى تبلغه عقود الخام في نحو 14 عاما.

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وبحلول الساعة 10:45 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 7.44% إلى 115.68 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 7.65% إلى 118.11 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وأغلقت العقود الآجلة لخام "برنت" تعاملات أمس فوق مستوى 118 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008.

المصدر: RT + بلومبرغ