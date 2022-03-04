روسيا أكبر منتج له.. معدن يدخل في صناعات متعددة عند أعلى مستوى له في شهور

رتفع سعر أونصة معدن البالاديوم، اليوم الجمعة، بنحو 7% واقترب سعر المعدن من مستوى 3000 دولار للأونصة، وذلك للمرة الأولى منذ مايو 2021.

وبحلول الساعة 17:01 بتوقيت موسكو، ارتفعت عقود معدن البالاديوم بنسبة 6.42% إلى 2962.5 دولار للأونصة، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

ويعد استخدام البالاديوم أساسيا في العديد من الصناعات، إذ يمكن استخدامه في صناعة الإلكترونيات، كما يستخدم في طب الأسنان وفي الطب عموما.

كما يمكن استخدام البالاديوم أيضا في معالجة المياه الجوفية، تنقية الهيدروجين، وصناعة المجوهرات، بالإضافة إلى استخدامه بشكل كبير في صناعة المحولات المحفزة.

وتعد روسيا أكبر منتج في العالم لهذا المعدن، وتعتبر الشركة الروسية "نوريلسك نيكل" أكبر منتج للبلاديوم في العالم، إذ تنتج 39% من حجم الإنتاج العالمي منه.

المصدر: RT + بلومبرغ