لتلافي أي مخاطر.. 23 باخرة قمح وشعير تصل الأردن حتى أغسطس

أفادت وكالة "عمون" بأن 23 باخرة قمح وشعير ستصل الأردن تباعا حتى أغسطس القادم وتبلغ الكميات المتوقع وصولها للمملكة نحو 111 ألف طن من المادتين وذلك وفق تقرير نشره التلفزيون الأردني.

ووفق التقرير فإن 11 باخرة محملة بالقمح و12 بالشعير متوقع وصولها تباعا إلى المملكة خلال الثمانية الشهور الأولى من العام الحالي، وصل من كليهما 3 بواخر.

وقالت مديرة صناعة وتجارة العقبة، سهيلة البدور، إن الكميات المتعاقد عليها من مادة القمح من منشأ روماني، فيما منشأ مادة الشعير من أستراليا.

وأضافت أن "الوزارة تحاول تنويع مصادر الاستيراد لتلافي أي مخاطر"، مشيرة إلى أن المخزون الاستراتيجي من مادة القمح يكفي لمدة تتراوح بين 15-18 شهرا، حيث تصل الكمية المخزنة في صوامع العقبة إلى حدود 112 ألف طن لغاية صباح اليوم.

وفيما يخص مادة الشعير فإن المخزون الاستراتيجي يكفي لمدة 12 شهرا والكمية المخزنة في الصوامع تصل إلى حدود 40 ألف طن.

المصدر: "عمون"