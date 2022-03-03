"الطاقة الدولية" تنتقد قرارات "أوبك+" الأخيرة

قال مدير الوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول إن قرارات "أوبك+" الأخيرة "مخيبة للآمال"، مؤكدا أن المجموعة لديها مخزونات كافية لاتخاذ إجراءات إضافية في السوق حيث ترتفع الأسعار.

وأوضح بيرول خلال مؤتمر صحافي "لدينا احتياطات أكثر من كافية للتدخل في السوق إذا لزم ذلك"، فيما أفرجت الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة عن 60 مليون برميل من مخزوناتها للطوارئ.

وكانت أمانة منظمة "أوبك" أكدت، أمس الأربعاء، أن دول مجموعة "أوبك+" وافقت على زيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميا في شهر أبريل 2022.

وجاء القرار بناء على اجتماع عقدته مجموعة "أوبك+"، ومن المخطط أن تعقد المجموعة اجتماعها القادم في 31 مارس الجاري لمناقشة خطة إنتاج شهر مايو 2022.

المصدر: وكالات