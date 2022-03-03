بيسكوف: الكرملين لا ينظر في مقترح لتأميم محتمل لممتلكات الشركات الغربية

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الكرملين لا ينظر في مقترح لتأميم محتمل لممتلكات الشركات الغربية في روسيا، وذلك كرد على العقوبات الغربية التي فرضت على روسيا.

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وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية إلى أن مقر العمليات في الحكومة الروسية يتخذ جميع القرارات حول الرد على العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

وجاء تصريح بيسكوف ردا على سؤال طرح حول تأميم ممتلكات الشركات الأجنبية في روسيا ردا على العقوبات الغربية.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الخميس: "ليس لدي معلومات عن شيء كهذا، في الكرملين لا يتم النظر في هذا (تأميم ممتلكات الشركات الأجنبية). جميع القضايا المتعلقة بالعقوبات، وتقليل الضرر الناجم عن هذه العقوبات يتم النظر فيها في مقر العمليات في الحكومة الروسية".

وفي وقت سابق، لم يستبعد دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، تأميم ممتلكات الأشخاص المسجلين في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول التي أظهرت موقفا معاديا ضد روسيا.

المصدر: نوفوستي