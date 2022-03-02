بوتين يمنع إخراج ما يزيد عن 10 آلاف دولار من النقد الأجنبي من روسيا

قال المكتب الصحفي للكرملين، إن الرئيس فلاديمير بوتين وقع على مرسوم "حول الاجراءات الاقتصادية المؤقتة الإضافية لضمان الاستقرار المالي لروسيا الاتحادية".

وتضمنت الوثيقة، التي وقعها بوتين يوم الثلاثاء، منع إخراج ما يزيد على 10 آلاف دولار من النقد الأجنبي من روسيا.

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وجاء في الوثيقة: "يمنع اعتبارا من 2 مارس 2022، نقل إلى خارج روسيا عملات أجنبية نقدا و(أو) الأدوات النقدية بالعملة الأجنبية بمبلغ يتجاوز ما يعادل 10000 دولار والمحسوبة بالسعر الرسمي للبنك المركزي الروسي عند تاريخ عملية إخراج هذا النقد".

وتصبح الوثيقة سارية المفعول، من يوم نشرها الرسمي.

المصدر: تاس