برميل برنت يتخطى 111 دولارا للمرة الأولى منذ أغسطس 2014
Sputnik
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أفادت معطيات بورصة لندن ICE، مع حلول الساعة 05:46 بتوقيت موسكو، بأن قيمة العقود آجلة التنفيذ للنفط الخام من ماركة برنت، مع التسليم في مايو 2022 ارتفعت بنسبة 5.83٪.
ووفقا لمعطيات هذه البورصة، وصل سعر البرميل الواحد من هذه الماركة إلى 111.09 دولار.
واعتبارا من الساعة 05:52 بتوقيت موسكو، تباطأ نمو سعر خام برنت إلى 5.77٪، ليتداول عند 111.03 دولار للبرميل.
ويشار إلى أن آخر مرة تجاوز فيها سعر خام برنت 111 دولارا للبرميل، كانت في يوليو 2014.
المصدر: تاس
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