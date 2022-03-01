الاتحاد للطيران تتكبد خسائرسنوية بـ476 مليون دولار

أعلنت شركة الاتحاد للطيران في أبو ظبي الثلاثاء أنها تكبدت خسائر في 2021 بلغت 478 مليون دولار.

ويعكس ذلك استمرار التحديات التي تواجهها شركات الطيران في أنحاء العالم مع عودة المسافرين ببطء إلى السفر وسط نشر للقاحات كورونا وتخفيف القيود.

وقالت الاتحاد للطيران إن الرقم أقل بشكل كبير مقارنة بخسائر 1.7 مليار دولار في 2020، وأفضل أيضا من العام 2019 عندما وصل صافي الخسائر إلى أكثر من 800 مليون دولار.

وأضافت أنها نقلت 3.5 مليون راكب عام 2021 فيما تضاعف عددهم في النصف الثاني من العام خلال ذروة موسم السفر شتاء إلى الإمارات، لكن عائدات الركاب إجمالا تراجعت 14 بالمائة مقارنة بالعام السابق.

وكانت أبو ظبي قد قررت استمرار فرض توجهها الأكثر تشددا لاحتواء فيروس كورونا مقارنة بدبي.

وسجلت الشركة زيادة عائدات الشحن بنسبة 49 بالمائة لتصل إلى مستوى قياسي غير مسبوق بلغ 1.73 مليار دولار.

ورغم مصاعبها المالية، تظل الاتحاد للطيران واحدة من أبرز شركتي طيران في الإمارات ومن أبرز الخطوط في الشرق الأوسط إجمالا.

المصدر: أ ب