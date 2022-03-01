تركيا: سفينة رابعة تبدأ التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر الأسود خلال شهرين

أعلن مسؤول تركي، أن سفينة رابعة ستبدأ عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر الأسود خلال شهرين.

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وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، في تصريح تلفزيوني لقناة "TRT Haber" المحلية: إن سفينة "الفاتح" تواصل أعمال الحفر الاستكشافية في حقل "قره سو-1" بالبحر الأسود.

وأشار إلى أن شركات البترول التركية والعالمية لديها 7 ـ 8 أنشطة حفر لأغراض الاستكشاف في البحر الأسود، مؤكدا أن سفينة التنقيب الرابعة ستبدأ مهامها خلال شهر أو اثنين، دون مزيد تفاصيل.

وسبق أن شرعت ثلاث سفن تركية هي "بربروس خير الدين باشا" و"القانوني" و"الفاتح" في عمليات البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي بالبحر الأسود.

المصدر: الأناضول