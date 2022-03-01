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مسؤول أوكراني يدعو المنظمات المالية الدولية لشطب ديون بلاده

مال وأعمال

مسؤول أوكراني يدعو المنظمات المالية الدولية لشطب ديون بلاده
Globallookpress
صورة تعبيرية
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دعا رئيس هيئة الرقابة المالية في أوكرانيا، فاليري باتسكان، المنظمات المالية الدولية لمراجعة سياسة الديون وشطب ديون أوكرانيا.

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وادعى المسؤول الأوكراني وجود "دمار هائل في أوكرانيا" لذلك طلب المسؤول من الدائنيين الدوليين شطب ديون أوكرانيا.

وذكر المسؤول، في منشور نشره في صفحته بموقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "حجم الدمار في أوكرانيا هائل، وفي ضوء ذلك أطلب من دائنينا الخارجيين شطب ديون أوكرانيا. اليوم يبلغ الدين الخارجي 1.6 تريليون هريفنيا أو أكثر من 57 مليار دولار، ينبغي على المنظمات المالية الدولية مراجعة سياسة ديونها".

يشار إلى أن روسيا أطلقت عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لحماية دونباس ونزع السلاح من أوكرانيا، وذلك بعد أن تجاهل الغرب تقديم ضمانات أمنية لموسكو.

المصدر: تاس

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