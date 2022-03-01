مصر تتحدث عن نقلة كبيرة في أحد أهم قطاعات البلاد بعد أكبر صفقة روسية في التاريخ

تفقد وزير النقل المصري كامل الوزير، مصنع "دوناكيسي" الشريك المجري مع شركة "ترانس ماش هولدنغ" الروسية، في مشروع تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب.

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وتفقد الوزير خطوط الإنتاج المختلفة للعربات الدرجة الثالثة المكيفة وشاهد مراحل تصنيعها حيث شدد الوزير على الالتزام التام بالمواصفات الفنية المتفق عليها لكل العربات، بما يضمن تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب مع توالي توريد دفعات العربات؛ خصوصاً أن هذه الصفقة هي الأضخم في تاريخ سكك حديد مصر، وأحدثت بالفعل طفرة كبيرة في مستوى الخدمة المقدمة للركاب.

وأكد المسؤولون في شركة "ترانسماش" الالتزام التام بكل بنود التعاقد سواء في ما يتعلق بالمواصفات الفنية للعربات أو معدلات التنفيذ، كما أكد مدير المصنع أن الصفقة هي أكبر مشروع لقطاع صناعة النقل في المجر، وتجسد التعاون الإيجابي المثمر مع مصر في مجال السكك الحديدية.

وتعد هذه الصفقة أكبر صفقة تجريها هيئة سكك حديد مصر في تاريخها، مساهمة في رفع مستوى الخدمة، وضمن خطة مصرية طموحة تسعى لإحلال وتجديد أسطول سكك حديد مصر المتقادم، بهدف الوصول إلى شبكة سكك حديدية متطورة تقدم خدمات آمنة تخضع لكافة معايير التنافسية.

المصدر: مصراوي