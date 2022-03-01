ارتفاع النفط عالميا ينعكس سلبا على أسعار المحروقات في لبنان

أدى ارتفاع أسعار النفط عالميا، إلى تسجيل ارتفاع ملحوظ بأسعار المحروقات في لبنان، في حين سجل سعر الغاز تراجعا طفيفا.

إقرأ المزيد

وأصدرت وزارة الطاقة اللبنانية، جدول الأسعار الجديد الذي يظهر ارتفاع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان بمقدار 7000 ليرة لبنانية والـ98 أوكتان بـ 8000 ليرة، والمازوت بـ 3000 ليرة لبنانية، فيما انخفض سعر الغاز 3000 ليرة.

وباتت الأسعار على الشكل التالي:

البنزين 95 أوكتان: 369000 ليرة

البنزين 98 اوكتان: 379000 ليرة

المازوت: 334000 ليرة

الغاز: 273000.

وكان عضو نقابة أصحاب المحطات ​جورج البراكس​، أكد سابقا، أن "الأزمة الروسية- الأوكرانية ستؤثر حكما على ​أسعار المحروقات​، وسيرتفع سعر صفيحة ​البنزين​ ليصل إلى نحو 400 ألف ليرة، هذا إذا بقي ​سعر الدولار​ مستقرا على ما هو عليه".

هذا، وارتفعت أسعار النفط عالميا بعد أن فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة الممتحدة إلى جانب دول أخرى عقوبات على روسيا، على خلفية العملية العسكرية التي بدأتها موسكو في أوكرانيا.

المصدر: RT+ "النشرة"