وسائل إعلام: شركة "American Airlines" توقف سريان مفعول اتفاقيتها مع "إيرفلوت"

أفادت قناة "Sky News" بأن شركة "American Airlines" أوقفت سريان مفعول اتفاقياتها مع شركتي "إيرفلوت" و"S7" الروسيتين لمدة غير محددة.

وجاء في بيان صدر عن القناة، اليوم الثلاثاء: "أوقفت شركة "American Airlines" سريان مفعول اتفاقيتها مع شركة "إيرفلوت" لمدة غير محددة".

وأضاف: "وقالت إنها أوقفت سريان مفعول اتفاقيتها مع شركة "S7" أيضا".

وأطلقت روسيا في 24 فبراير عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف "حماية الناس الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثماني سنوات"، حسبما صاغه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بوتين إن هذا الوضع تطلب تنفيذ عملية "لنزع السلاح من أوكرانيا"، وحماية المدنيين في دونباس.

وردت الدول الغربية على تحرك موسكو بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا

المصدر: نوفوستي