"ماستركارد" تمنع بعض المؤسسات المالية من الوصول إلى شبكتها

قالت شركة Mastercard، إنها منعت العديد من المؤسسات المالية من الوصول إلى شبكة الدفع، وذلك تلبية لأوامر العقوبات ضد روسيا.

وأضافت الشركة في بيانها: "نتيجة لأوامر العقوبات، قمنا بمنع وصول العديد من المؤسسات المالية إلى شبكة مدفوعات ماستركارد".

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وأطلقت روسيا في 24 فبراير عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف "حماية الناس الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثماني سنوات"، حسبما صاغه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بوتين إن هذا الوضع تطلب تنفيذ عملية "لنزع السلاح من أوكرانيا"، وحماية المدنيين في دونباس.

وردت الدول الغربية على تحرك موسكو بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا.

المصدر: نوفوستي