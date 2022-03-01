 
مباشر

"ماستركارد" تمنع بعض المؤسسات المالية من الوصول إلى شبكتها

مال وأعمال

Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/si1k

قالت شركة Mastercard، إنها منعت العديد من المؤسسات المالية من الوصول إلى شبكة الدفع، وذلك تلبية لأوامر العقوبات ضد روسيا.

وأضافت الشركة في بيانها: "نتيجة لأوامر العقوبات، قمنا بمنع وصول العديد من المؤسسات المالية إلى شبكة مدفوعات ماستركارد".

إقرأ المزيد
زاخاروفا: العقوبات الغربية الجديدة ضد روسيا غير شرعية
زاخاروفا: العقوبات الغربية الجديدة ضد روسيا غير شرعية

وأطلقت روسيا في 24 فبراير عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف "حماية الناس الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثماني سنوات"، حسبما صاغه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بوتين إن هذا الوضع تطلب تنفيذ عملية "لنزع السلاح من أوكرانيا"، وحماية المدنيين في دونباس.

وردت الدول الغربية على تحرك موسكو بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا.

المصدر: نوفوستي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا