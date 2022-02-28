"بلومبرغ" تتحدث عن خطة أمريكية لخفض أسعار النفط

ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن الولايات المتحدة تدرس مع حلفائها سحبا منسقا لحوالي 60 مليون برميل من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي وطرحها في الأسواق لدفع أسعار النفط للانخفاض.

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وأشارت الوكالة، نقلا عن 3 مصادر مطلعة، إلى أن أسعار النفط في الأسواق العالمية ارتفعت مع تطور الأوضاع المرتبطة بأوكرانيا، إذ يتخوف المستثمرون من انقطاع إمدادات الخام من روسيا، أحد أبرز منتجي النفط في العالم.

ومع تصاعد الأوضاع حول أوكرانيا قفز برميل النفط من ماركة "برنت" فوق مستوى 100 دولار للبرميل.

ووفقا لوكالة "بلومبرغ" فإن الولايات المتحدة وحلفاءها يدرسون طرح 60 مليون برميل من النفط من الاحتياطيات، وهذه الكمية هي أقل بقليل من نصف استهلاك النفط اليومي في العالم.

يذكر أن برميل النفط من ماركة "برنت" صعد الأسبوع الماضي فوق مستوى 105 دولارات للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2014.

المصدر: بلومبرغ