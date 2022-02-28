الولايات المتحدة تستثني بعض تعاملات الطاقة من العقوبات المفروضة على روسيا

أفاد البيت الأبيض، اليوم الاثنين، بأن بعض التعاملات المرتبطة بصادرات الطاقة من روسيا سيتم استثنائها من العقوبات الأمريكية المفروضة على موسكو.

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وقال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية خلال إفادة هاتفية: "ستصدر وزارة الخزانة (الأمريكية) ترخيصا عاما لمعاملات محددة في قطاع الطاقة".

أشار المسؤول إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيواصلون العمل للحد من تأثير العقوبات التي تفرض على روسيا على اقتصاد بلادنا (الغرب).

وفرضت الولايات المتحدة على موسكو عقوبات تحظر على الأفراد والهيئات الاعتبارية في البلاد التعامل مع البنك المركزي الروسي وصندوق الرفاه الوطني (صندوق سيادي روسي) ووزارة المالية الروسية.

كذلك تم فرض عقوبات على الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة ورئيس كيريل دميتريف. بدوره أشار البيت الأبيض إلى أن قائمة البنوك الروسية التي سيتم فصلها عن نظام "سويفت" للتعاملات المصرفية لا تزال قيد الإعداد.

وأضاف أن العقوبات الأمريكية ضد البنك المركزي الروسي وصندوق الرفاه الوطني تهدف للحد من الوصول إلى الأصول الأمريكية أو الدولار.

وشدد البيت الأبيض على أن الولايات المتحدة ما تزال تمتلك في جعبتها عقوبات إضافية على روسيا ومستعدة لتطبيقها في حالة التصعيد.

المصدر: نوفوستي