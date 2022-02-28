المركزي الروسي: بورصة موسكو لتداولات الأسهم لن تفتح اليوم

أفاد البنك المركزي الروسي، اليوم الاثنين، بأن بورصة موسكو لتداولات الأسهم لن تفتح اليوم في ظل الوضع الراهن، ويأتي ذلك كإجراء احترازي.

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وقال المركزي الروسي في بيان، إنه تقرر عدم فتح سوق الأوراق المالية اليوم، مشيرا إلى أن سيتم تحديد ساعات عمل بورصة موسكو ليوم غد (1 مارس 2022) قبل حلول الساعة 09:00 من صباح يوم الثلاثاء.

وفي وقت سابق، قرر البنك المركزي الروسي، رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى 20% سنويا، في ظل الضغوطات التي تتعرض لها العملة الروسية الروبل.

يذكر أن بورصة موسكو انهت تعاملات الجمعة الماضي على ارتفاع ملحوظ، إذ أغلق مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX بزيادة نسبتها 20.04%، فيما أنهى مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS على ارتفاع نسبته 26.12%.

المصدر: RT