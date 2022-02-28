وزير الخارجية الإيطالي ورئيس شركة "إيني" يتوجهان إلى الجزائر بحثا عن إمدادات غاز إضافية

أعلن عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو رفقة رئيس شركة "إيني" إلى الجزائر، لبحث التعاون في مجال الطاقة في ظل الأزمة الأوكرانية.

وترى وكالة أنباء "رويترز" أن هذه الزيارة تأتي في وقت تكثف فيه الحكومات الغربية جهودها بحثا عن مصادر بديلة للغاز لتقليل اعتمادها على روسيا، بعد إطلاق موسكو عملية عسكرية في أوكرانيا.

وذكرت وزارة الخارجية الإيطالية يوم الاثنين، أن الوزير لويجي دي مايو سيسافر إلى الجزائر مع الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" كلاوديو ديسكالزي وممثل عن وزارة الطاقة.

يشار إلى أن شركة "إيني" ترتبط بسلسلة من عقود الغاز طويلة الأجل مع شركة الغاز الجزائرية "سوناطراك"، وهي واحدة من أكبر منتجي الطاقة الأجانب في البلاد، كما أن لديها عقود غاز استراتيجية مع شركة "غازبروم" الروسية.

وتستورد إيطاليا، التي تولد 40% تقريبا من احتياجاتها من الكهرباء باستخدام الغاز، أكثر من 90% من إجمالي استهلاك الغاز، ويأتي معظم ذلك من روسيا والجزائر.

الرئيس التنفيذي لشركة "سوناطراك" صرح يوم الأحد، بأن خط الأنابيب إلى إيطاليا توجد به طاقة فائضة يمكن استخدامها لزيادة الإمدادات إلى أوروبا.

المصدر: سبوتنيك