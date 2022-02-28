كوريا الجنوبية تسعى للحصول على استثناءات لشركاتها من العقوبات الأمريكية ضد روسيا

صرح وزير التجارة في كوريا الجنوبية يو هان كو، بأن بلاده تعتزم الحصول من واشنطن على استثناءات لشركاتها في العقوبات المفروضة على قطاع التكنولوجيا الروسي.

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ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" عن الوزير قوله: "لتلافي الضرر المحتمل على شركاتنا، سنبذل جهودا للحصول على إعفاءات. سأتصل بكبار المسؤولين الأمريكيين وسنناقش هذه المسألة. وسنستكمل أيضا المشاورات مع الولايات المتحدة بشأن مشاركتنا في العقوبات الدولية ضد روسيا".

وأشارت الوكالة في هذا السياق إلى أن واشنطن كانت أعلنت الأسبوع الماضي فرض قيود على صادرات التكنولوجيا إلى روسيا، والآن الشركات تحتاج إلى الحصول على ترخيص خاص في الولايات المتحدة لتصدير منتجات بتقنيات أمريكية، وأن هذا الأمر يتعلق بوجه خاص بتجارة أشباه الموصلات، والتي تعد عنصرا مهما في الصادرات الكورية الجنوبية. وأفادت وزارة خارجية كوريا الجنوبية في نفس الوقت يوم الاثنين أن سلطات البلاد قررت فرض قيود على تصدير "المواد الاستراتيجية" إلى روسيا.

علاوة على ذلك، أعربت سيئول عن استعدادها للانضمام إلى فصل روسيا عن نظام التعاملات بين البنوك والخاص بنقل المعلومات وإجراء المدفوعات"سويفت"، مشيرة إلى أن المشاورات جارية للحد من توريد أشباه الموصلات وأجهزة الكمبيوتر ومعدات المعلومات والاتصالات، وأجهزة الاستشعار والليزر والملاحة وإلكترونيات الطيران.