الخارجية البريطانية: المملكة المتحدة ستتكبد "تكلفة اقتصادية" من العقوبات المفروضة على روسيا

أكدت وزيرة الخارجية البريطانية، إليزابيث تراس، أنه ستكون هناك "تكلفة اقتصادية" في المملكة المتحدة من العقوبات المفروضة على روسيا.

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وفي مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز"، أشارت إليزابيث تراس إلى أن "العقوبات الغربية على موسكو ستستغرق وقتا حتى يكون لها تأثير ويضعف الاقتصاد الروسي".

وأضافت: "أخشى أن هذا لن ينتهي بسرعة..نحن بحاجة إلى أن نكون مستعدين لمدة طويلة جدا".

كما لفتت وزيرة الخارجية إلى أن "الحكومة البريطانية قد وضعت "قائمة استهداف الأوليغارشية (الأقلية الحاكمة)" في روسيا، الذين سيتم استهداف ممتلكاتهم وطائراتهم الخاصة بعقوبات اقتصادية".

وكانت لندن قد فرضت في وقت سابق، مجموعة من العقوبات شملت وقف رحلات شركة الطيران الروسية "آيروفلوت" إلى المملكة المتحدة.

المصدر: "إنديبينديت" + "سكاي نيوز"