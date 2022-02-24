تراجع كبير للعقود الآجلة للأسهم الأمريكية

تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بشكل كبير صباح اليوم الخميس، حيث انخفض مؤشر "ناسداك" بنسبة 3.41٪.

وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 2.74٪ والعقود الآجلة لمؤشر "داو جونز" بنسبة 2.56٪ (846 نقطة).

كما وصل سعر النفط إلى 105 دولارات للبرميل، وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 2.5٪ مع ترنح الأسواق العالمية.

المصدر: RT