ألمانيا: نعتمد في إمدادات الغاز الطبيعي على روسيا

أفادت وزارة الاقتصاد الألمانية بأن ألمانيا تعتمد في إمدادات الغاز الطبيعي على روسيا، وأكدت أن إمدادات الغاز هذا الشتاء مضمونة.

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وجاء التصريح في وقت قفزت فيه أسعار الغاز في أوروبا، اليوم الخميس، بنحو 35%، وتجاوز سعر العقود الآجلة للغاز مستوى 1400 دولار لكل ألف متر مكعب.

وقفزت أسعار الغاز في أوروبا في ظل مخاوف المستثمرين من تأثر إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا.

من جهتها أكدت شركة "غازبروم" الروسية استمرار ضخ الغاز الطبيعي من روسيا عبر أوكرانيا إلى أوروبا، في خطوة لطمأنة الأسواق.

وتعد روسيا من أبرز موردي الغاز إلى أوروبا، حيث تؤمن نحو 40% من احتياجات الاتحاد الأوروبي من الوقود الأزرق، وعلى مدى السنوات الماضية أثبت روسيا أنها مورد موثوق لموراد الطاقة.

وفي وقت سابق الأسبوع الجاري، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عزم روسيا مواصلة توريد الغاز إلى الأسواق العالمية.

المصدر: نوفوستي