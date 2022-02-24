خبير اقتصادي أردني يكشف عن التداعيات الاقتصادية للعملية الروسية في أوكرانيا

أوضح الخبير الاقتصادي الأردني، موسى الساكت، تداعيات العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، على بلاده، مرجحا ارتفاع أسعار القمح والشعير.

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ولفت إلى أننا "سنشهد مزيدا من ارتفاع الأسعار خصوصا بعد وصول النفط إلى 103 دولارات"، مشيرا إلى أن "التضخم سيتجاوز حاجز الـ3 بالمئة علما أن موازنة 2022 تم احتساب التضخم على 2.4 بالمئة".

وأشار إلى حدوث أزمة في سلاسل التوريد سينتج عنها تأخير في الشحن سواء الوارد او الصادر، متوقعا ارتفاع أسعار القمح والشعير بشكل ملحوظ.

المصدر: خبرني

وأضاف: "إن قطاع الصناعة التصديرية وعلى الأخص الكيميائية سيكون الأكثر تضررا، حيث ان مجموع صادرات القطاع تتجاوز الملياري دينار".

المصدر: "خبرني"