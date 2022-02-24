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روسيا تؤكد تحطم طائرة هجومية تابعة لها في أوكرانيا

بيسكوف يتحدث عن تراجع البورصات في ظل تطور الأوضاع حول أوكرانيا

مال وأعمال

بيسكوف يتحدث عن تراجع البورصات في ظل تطور الأوضاع حول أوكرانيا
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تطرق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إلى تراجع البورصات، بما في ذلك بورصة موسكو، في ظل تطور الأوضاع في أوكرانيا مع انطلاق العملية الروسية الخاصة.

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وأشار بيسكوف للصحفيين اليوم الخميس، إلى أن رد الأسواق المالية المبنية على العواطف أمر كان متوقعا في ظل العملية العسكرية، مشيرا إلى أن الأسواق ستسعيد مواقعها إذ تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال: "كان رد الفعل الانفعالي للأسواق ورد الفعل العاطفي في القطاع المالي متوقعا، ولكي تستمر فترة رد الفعل لفترة قصيرة. تم إنشاء هامش الأمان الضروري".

وتراجعت البورصات الأوروبية وبورصة موسكو والروبل خلال تعاملات اليوم في ظل تطور الأوضاع في أوكرانيا، كذلك شهدت أسعار النفط ارتفاعا.

المصدر: نوفوستي

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