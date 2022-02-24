أموال المواطنين بالبنك آمنة.. أكبر البنوك الروسية "سبيربنك": جاهزون لأي سيناريو ونضمن ودائع العملاء

طمأن بنك "سبيربنك"، أكبر البنوك الروسية، عملاءه بشأن ودائعهم. وأكد أنه يواصل تقديم الخدمات بشكل طبيعي، وجاء ذلك وفقا لبيان نشره "سبيربنك" اليوم الخميس.

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وقال "سبيربنك" في البيان، إنه "جاهز لأي تطور في الوضع وقد وضع سيناريوهات لضمان حماية أموال العملاء وأصولهم ومصالحهم".

وجاء بيان "سبيربنك" بعد أن أعلنت روسيا عن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية دونباس.

وفي وقت سابق، سجلت بورصة موسكو والعملة الروسية تراجعا حادا في ظل تصاعد الأوضاع المحيطة بأوكرانيا.

المصدر: RT + برايم