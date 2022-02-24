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تركيا.. تخوف من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على السياحة

مال وأعمال

تركيا.. تخوف من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على السياحة
Gettyimages.ru
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تخوف مسؤولون أتراك، من تداعيات الحرب المحتملة بين روسيا وأوكرانيا على قطاع السياحة في البلاد.

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وقال بولنت بلبل أوغلو، رئيس اتحاد أصحاب الفنادق والمرافق السياحية في جنوب بحر إيجة، إنه "في حال اندلاع حرب بين روسيا وأوكرانيا فإن خسارة تركيا لهذين السوقين سيكلف قطاع السياحة 5 مليار دولار".

وفي السياق، نفسه أكد رئيس اتحاد المرافق السياحية في إيجة، محمد إيشلر، أن خسائر القطاع قد ترتفع إلى 10 مليار دولار بفعل التأثير المضاعف الناجم عن تأثير قطاع السياحة على 54 قطاع فرعي.

وأضاف: "عقب الخسائر المادية ستتجه المرافق السياحية صوب السياحة المحلية غير أن السياحة الداخلية لن تتمكن من تلبية احتياجات المرافق السياحية الضخمة التي تضم ألف غرف في المدن الجنوبية".

ولفت إلى أن "هذا يعني أن غالبية المؤسسات ستغلق أبوابها وهو ما سيسفر عن خسائر فادحة في العائدات والعمالة وفي الوقت نفسه سيقلص موارد الاقتصاد التركي من العملة الأجنبية".

المصدر: zaman

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