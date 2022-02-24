شركة إسرائيلية تجري مباحثات في المغرب للتنقيب عن الغاز

دخلت شركة إسرائيلية متخصصة بالتنقيب عن الغاز في محادثات مع جهات مغربية من أجل الانضمام لسوق الطاقة في المملكة والبحث عن فرص استكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي.

ونقلت صحيفة "هسبريس" المغربية عن بيان صادر عن شركة "NewMed Energy"، التي غيّرت اسمها من "ديليك دريلينغ" إلى "نيوميد إنرجي"، أنها تتفاوض حاليا مع مسؤولين مغاربة للانخراط في تراخيص الاستكشاف الغازي في المستقبل، وأشارت إلى أنها تشتغل بشكل أساسي في البلدان الواقعة في حوض البحر الأبيض المتوسط.

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وقال الرئيس التنفيذي للشركة يوسي آبو، أن شركته "تتباحث مع شركائها الدوليين لدخول سوق الطاقة بالمغرب، تحديدا فرص التنقيب عن الغاز الطبيعي" وأوضح أن "سوق الطاقة في المغرب يوفر إمكانات غازية واعدة، ستكون أرضية خصبة لاستثمار طويل الأمد".

وخلال حفل إعادة تسمية الشركة، قال المسؤول إن "المغرب دولة تتمتع بإمكانات جيولوجية وتجارية هائلة، ما دفع الشركة إلى الدخول في مباحثات متقدمة مع المسؤولين المغاربة للحصول على تراخيص التنقيب عن الغاز" وأشار إلى أن "المملكة تتمتع باستقرار سياسي وتنظيمي مهم".

يأتي ذلك، حسب الصحيفة، في ظل تنامي المبادلات التجارية بين إسرائيل والمغرب، بعد استئناف الاتصالات الدبلوماسية المشتركة، وتبعاً للاتفاق الثلاثي الذي يحدد أسس الشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية وإسرائيل خلال السنوات المقبلة.

وكان المغرب وإسرائيل وقعا الاثنين الماضي على اتفاق تعاون اقتصادي يسعى للرفع من التبادل التجاري بين البلدين إلى حوالي 500 مليون دولار سنويا.

المصدر: "هسبريس"