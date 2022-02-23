"أرامكو" : إتمام صفقة شبكة أنابيب الغاز بـ 15.5 مليار دولار مع ائتلاف مستثمرين عالميين

أعلنت شركة "أرامكو" السعودية وائتلاف مستثمرين بقيادة "بلاك روك" للأصول الثابتة والحصانة الاستثمارية، إتمام صفقة شبكة أنابيب الغاز مقابل 58.1 مليار ريال (15.5 مليار دولار).

وقالت "أرامكو" إنه "تم اليوم (الأربعاء) إتمام صفقة الاستئجار وإعادة التأجير التي سبق الإعلان عنها في 6 ديسمبر 2021 حيث استحوذ الائتلاف على حصة 49% في ملكية شركة أرامكو لإمداد الغاز التابعة لأرامكو مقابل 15.5 مليار دولار (58.1 مليار ريال). وقد نجح الائتلاف في جذب شريحة رائدة من المؤسسات المستثمرة إضافة إلى شركات أخرى تضم كيبل للبنية التحتية وصندوق طريق الحرير وتشاينا ميرتشانتس كابيتال".

ويمثل هذا الاستثمار طويل الأجل من جانب الائتلاف تطورا جديدا في إطار برنامج تطوير محفظة أعمال "أرامكو" ويؤكد على الفرص الاستثمارية القوية التي توفرها أصول البنية التحتية الضخمة التي تملكها الشركة، كما أنه يعزز أيضا قوة التطلعات بعيدة المدى للشركة وكذلك قدرة المملكة على جذب الشركات الاستثمارية.

وبموجب هذه الصفقة التي أعلن عنها للمرة الأولى في ديسمبر 2021، دخلت شركة "أرامكو" لإمداد الغاز و"أرامكو" في اتفاقية استئجار وإعادة تأجير لشبكة خطوط أنابيب الغاز التابعة لـ"أرامكو" مدتها 20 عاما.

وفي المقابل ستحصل شركة "أرامكو" لإمداد الغاز بدورها على تعرفة مدفوعة من "أرامكو" السعودية عن منتجات الغاز التي تتدفق عبر الشبكة على أن تكون تلك التعرفة مرتبطة بحد أدنى لتدفقات الغاز.

وستمتلك "أرامكو" حصة أغلبية نسبتها 51% في شركة "أرامكو" لإمداد الغاز وستظل "أرامكو" محتفظة بكامل ملكية شبكة خطوط أنابيب الغاز مع السيطرة التشغيلية التامة عليها علما بأن الصفقة لن تفرض أي قيود على كميات إنتاج "أرامكو".

المصدر: "الإقتصادية"