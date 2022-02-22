المركزي السوري يرفع سقف السحب اليومي من المصارف

قرر مصرف سوريا المركزي رفع سقف السحب اليومي من الحسابات المصرفية، ومن الإيداعات الخاصة بقرار البيوع العقارية.

وحسب تعميم أصدره المصرف اليوم، ارتفع سقف السحب اليومي من الحسابات المصرفية الخاصة من مليوني ليرة سورية إلى 5 ملايين ليرة سورية.

كما قضى التعميم برفع سقف السحوبات من الإيداعات الخاصة بقرار البيوع العقارية إلى 10 ملايين ليرة سورية.

وأشار المصرف إلى أن ذلك جاء بعد إجراء المراجعة الدورية لحاجة التداول من السيولة.

وكان المصرف لجأ منذ أكثر من عام إلى تقييد السحب اليومي من المصارف، دون إعلان رسمي، قبل أن يحدد رسميا سقف السحب اليومي بمليوني ليرة.

وجاء ذلك ضمن حزمة إجراءات مالية أخرى تزامنت مع تراجع قيمة الليرة أمام الدولار، بهدف تقليص حجم السيولة من الليرة السورية في السوق، وكبح الطلب المتزايد على العملة الصعبة.

المصدر: RT