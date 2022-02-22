مصر.. مجلس النواب يعيد قانون ضريبة الدخل إلى لجنة الخطة والموازنة بسبب اعتراضات

قرر مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، إعادة قانون ضريبة الدخل إلى لجنة الخطة والموازنة بعد اعتراض عدد كبير من النواب عليه.

وقال رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي إنه "في ضوء الاعتراضات الكبيرة داخل الجلسة العامة بشأن القانون، يعاد مرة أخرى إلى لجنة الخطة والموازنة لمناقشته".

من جهته، أعلن النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة، خلال الجلسة العامة تأييده لمشروع القانون، مبينا أن "الموازنة العامة للدولة تواجه ضغوط كبيرة بسبب موجة الغلاء القادمة من الخارج وعلى الدولة أن تتخذ إجراءات استباقية في ضوء الإصلاحات الهيكلية ولا يجب أن ننتظر أن نتأثر بعاصفة التضخم".

وأشار إلى أن "دول العالم تلجأ لزيادة الفائدة والبنوك المركزية في العالم اتخذت خطوات متشددة في ظل الأزمة، والدولة تسعى لتنمية مواردها وتسهل التسجيل على المواطنين"، مشددا على أنه "لا يجب تجاهل الإجراءات التي اتخذتها الدولة لرفع مرتبات العاملين في الدولة و التحركات الرامية لتحسين دخول المواطنين".

وقال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن "وزير المالية يفرض سياسة الجباية في مشروع قانون الضريبة على الدخل"، معتبرا أن "سياسة فرض الضرائب يهدد السلم الاجتماعي والاستقرار الذي ينعم به المواطنون".

وأعلن عن رفضه لمشروع القانون المقدم من الحكومة لـ"إصرار الوزير على سياسة وزارته وفرض ضرائب على المواطنين دون مراعاة البعد الاجتماعي ودون طرح بدائل أخرى لدعم الموازنة العامة".

وكان مجلس النواب قد بدأ فى مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والذي واجه اعتراضا شديدا ورفض من النواب ووصفوه بـ"غير الدستوري".

ناصر حاتم

المصدر: RT