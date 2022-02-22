الشركة المشرفة على "السيل الشمالي 2": تنتظر إبلاغ من الأجهزة الألمانية حول تجميد عملية الترخيص

أعلنت شركة Nord Stream 2 AG المشرفة على مشروع خط أنابيب "السيل الشمالي 2" أنها بانتظار بيان من الأجهزة المعنية الألمانية حول تعليق عملية ترخيص الخط.

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وقال ممثل عن الشركة لوكالة "إنترفاكس" اليوم الثلاثاء: "لقد أخذنا بعين الاعتبار تقارير إعلامية مفادها أن المستشار الألماني (أولاف شولتس) أعلن خلال مؤتمر صحفي اليوم عن تجميد إجراءات الترخيص. لا يمكننا التعليق على هذه التقارير وننتظر المعلومات المطلوبة من الأجهزة المنظمة الألمانية".

وسابقا الثلاثاء قال شولتس إنه أوقف عملية ترخيص مشروع "السيل الشمالي 2"، موضحا أنه طلب اليوم من الوكالة الاتحادية للشبكات (وهي جهة ألمانية منظمة لمشاريع الطاقة) "تقريرا حول ضمان الأمن في مجال الطاقة". وأوضح رئيس الحكومة الألمانية أن "المسألة تبدو فنية.. خطوة ضرورية لمنع ترخيص خط الأنابيب، فبدون هذا الترخيص لا يمكن إطلاق السيل الشمالي 2 بدونه".

وأضاف شولتس: "هناك عقوبات أخرى أيضا يمكن أن نعتمدها في حال اتخذت إجراءات إضافية. لكن في الوقت الحاضر، يتعلق الأمر باتخاذ خطوة ملموسة للغاية".

ووفقا لما ذكرته وكالة "أ ف ب" فقد جاء قرار رئيس الحكومة الألمانية ردا على اعتراف موسكو باستقلال جمهوريتي دونيسك ولوغانسك.

المصدر: "إنترفاكس"