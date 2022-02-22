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مصر.. نجيب ساويرس يناشد الحكومة بشراء كميات من القمح وتخزينه

مال وأعمال

مصر.. نجيب ساويرس يناشد الحكومة بشراء كميات من القمح وتخزينه
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ناشد رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، وزير التموين المصري بشراء كميات من القمح وتخزيناه في ظل الأزمة الأوكرانية.

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وقال ساويرس عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "نصيحة لوزير التموين .. لازم نسرع بشراء و تخزين القمح قبل حرب أوكرانيا وروسيا ! هما بينتجوا 30% من إنتاج القمح في العالم ولو قامت حرب كل ده مش هيتوفر والأسعار هتولع"، حسب قوله.

وتعتبر مصر ولبنان وليبيا من أكثر الدول العربية التي تعتمد على القمح من روسيا وأوكرانيا، في حين تحتل مصر المركز الأول من حيث استيراد القمح في العالم.

وتحتل روسيا المركز الأول على صعيد تصدير القمح إلى مصر وتأتي أوكرانيا في المركز الثاني.

المصدر: RT

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