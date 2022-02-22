في خطاب تاريخي.. بوتين: روسيا سددت بالكامل ديون أوكرانيا لكن كييف لم تف بإلتزاماتها

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا سددت بالكامل الديون المترتبة على أوكرانيا بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، لكن كييف لم تف بإلتزاماتها ولم تقم بإعادة ممتلكات الاتحاد لروسيا.

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وفي خطاب تاريخي موجه للشعب الروسي بمناسية الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في شرق أوكرنيا، تطرق الرئيس الروسي إلى تاريخ العلاقات مع أوكرانيا، وتحدث عن تاريخ ظهور الدولة الأوكرانية.

وفي حديثه لفت بوتين إلى أن روسيا قدمت دعما ماليا غير مسبوق لأوكرانيا في الفترة من 1991 إلى 2013، وأضاف أن روسيا سددت بالكامل حصة أوكرانيا من الديون المترتبة عليها بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، لكن كييف لم تف بإلتزاماتها ولم تقم بإعادة ممتلكات الاتحاد السوفيتي لروسيا (باعتبارها الوريث الشرعي للاتحاد).

وأوضح بوتين قائلا أنه بحلول نهاية العام 1991 بلغت ديون الاتحاد السوفيتي للدول الأجنبية والصناديق الدولية حوالي 100 مليار دولار، وفي البداية كان من المفترض أن تسدد جميع جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق هذه الديون، بما يتناسب مع حجم اقتصادها، لكن روسيا تعهدت بسداد جميع هذه الديون السوفيتية بالكامل، ونفذت وعدها وأكملت سدادها بشكل كامل في العام 2017، بالمقابل كان على الجمهوريات السوفيتية السابقة التنازل عن حصتها من الأصول الأجنبية السوفيتية لصالح روسيا، وتم التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن مع ممثلي أوكرانيا في ديسمبر 1994، إلا أن كييف لم تصدق رسميا على هذه الاتفاق، ورفضت ببساطة الامتثال له.

وأكد بوتين أنه على الرغم من تفكك البلاد (الاتحاد السوفيتي) والخداع ونهب روسيا، اعترف الشعب الروسي باستقلال جميع دول الاتحاد السوفيتي، وأشار إلى أن روسيا كانت تتعاون مع أوكرانيا بشكل نزيه مع احترام مصالحها.

وقال الرئيس الروسي إن أوكرانيا (الميزانية الأوكرانية) تلقت مختلف المساعدات من روسيا في الفترة بين 1991 و2013 بقيمة تصل إلى 250 مليار دولار.

وأضاف بوتين، أنه بدلا من الشراكة في العلاقات بين روسيا وأوكرانيا، كانت كييف تسعى للحصول على مزايا في هذه العلاقات، وأشار إلى أن أوكرانيا كانت تقوم بالابتزاز الدائم في مجال عبور الطاقة الروسية (ترانزيت الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرنيا) وتقوم بسرقة الغاز المار بأراضيها.

وأمس الاثنين، وقع الرئيس الروسي على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا.

المصدر: RT + نوفوستي