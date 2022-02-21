أسعار النفط ترتفع بأكثر من 4% بعد اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك

قفزت أسعار النفط بأكثر من 4% تزامنا مع اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك مساء الاثنين.

وارتفع خام برنت بأكثر من 4%، حيث تم تداوله عند 97.4 دولار للبرميل.

كما ارتفع خام تكساس بأكثر من 3%، وجرى تداوله قرب مستويات 94 دولارا للبرميل.

ويأتي هذا الارتفاع وسط مخاوف المستثمرين على إمدادات النفط في ظل الوضع في أوكرانيا.

يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مساء يوم الاثنين، على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا.

المصدر: RT