بعد أكثر من عام على ارتفاعه.. الدولار يتراجع أمام الدينار العراقي

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الاثنين، بتراجع أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في البورصة المحلية.

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وذكر مراسلنا أن أسعار صرف الدولار في عدد من شركات الصيرفة وصلت إلى 143,000 دينارا عراقيا مقابل كل 100 دولار، بعدما كانت نحو 148,000 دينارا لكل 100 دولار خلال الـ 14 شهرا الماضية.

ويأتي تراجع الدولار بعد تغريدة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، انتقد فيها ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار.

وفي نهاية عام 2020 قررت الحكومة العراقية خفض قيمة الدينار أمام الدولار وفقا لما أسمتها "الإصلاحات الاقتصادية".

وذكر بيان للبنك المركزي العراقي آنذاك أنه "قرر رفع سعر بيع الدولار للبنوك وشركات الصرافة إلى 1460 دينارا من 1182 دينارا للدولار الواحد".

وأضاف البنك أن "السبب الرئيسي وراء تخفيض قيمة الدينار هو سد فجوة التضخم في ميزانية 2021 بعد انهيار أسعار النفط العالمية".

المصدر: RT