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ارتفاع حجم الواردات الأوروبية من إيران بنسبة 29%

مال وأعمال

ارتفاع حجم الواردات الأوروبية من إيران بنسبة 29%
AP
العلم الإيراني
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أعلن الموقع الإخباري للمفوضية الأوروبية أن التجارة بين إيران والاتحاد الأوروبي في عام 2021 بلغت نحو 5 مليارات يورو، بنمو بلغت نسبته 9% مقارنة بالعام الماضي، بحسب وكالة "تسنيم".

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وألمانيا وإيطاليا وهولندا، هم أكبر شركاء إيران التجاريين بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث تحتل ألمانيا الصدارة في هذه القائمة بالاستحواذ على 30% من تجارة إيران والاتحاد الأوروبي.
كما شهدت واردات الاتحاد الأوروبي من إيران في عام 2021 نموا كبيرا بنسبة 29% ووصلت إلى 922 مليون يورو.

 (1 يورو = 1.13 دولار)

المصدر: "تسنيم"

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