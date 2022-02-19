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غرفة قطر تستعرض فرص الاستثمار في سانت بطرسبرغ الروسية

مال وأعمال

غرفة قطر تستعرض فرص الاستثمار في سانت بطرسبرغ الروسية
Facebook@QatarChamber
محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر وعربي أبوبكروف، نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية لمدينة سانت بطرسبرغ
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استعرضت غرفة قطر اليوم الأربعاء فرص الاستثمار المتاحة في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية في قطاعات متنوعة وسبل تعزيز التعاون بين رجال الأعمال في الجانبين.

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جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمع في الدوحة محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، مع عربي أبوبكروف، نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في حكومة مدينة سانت بطرسبرغ الروسية.

وأكد الكواري خلال الاجتماع، اهتمام رجال الأعمال القطريين وحرصهم على الاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة في روسيا بصفة عامة وفي مدينة سانت بطرسبرغ على وجه الخصوص.

وأشار المسؤول القطري إلى أن مدينة سانت بطرسبرغ تعتبر من الوجهات الاستثمارية الرائدة، مضيفا أنه بعد انتهاء جائحة كورونا سيتم استئناف الزيارات المتبادلة بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين، مما يوفر إمكانية لبحث الفرص الاستثمارية والاستفادة منها في شراكات فاعلة تعود بالفائدة على اقتصاد البلدين.

من جانبه، أشاد أبوبكروف بالنهضة الكبيرة التي تشهدها قطر في كافة المجالات، لا سيما فيما يرتبط بالاستعدادات لاستضافة كأس العالم FIFA قطر 2022 ، منوها بأنه يمكن للجانبين التعاون في هذا المجال، خاصة وأن روسيا استضافت نسخة من بطولاته عام 2018 بنجاح منقطع النظير.

كما أشاد المسؤول الروسي بمشاركة قطر في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي العالمي 2021، منوها بأن دولة قطر رائدة في الاستثمارات الخارجية، ولديها العديد من الاستثمارات الناجحة في سانت بطرسبرغ وفي روسيا بشكل عام.

كما أعرب أبوبكروف عن أمله في رؤية المزيد من هذه الاستثمارات في المستقبل وفي أغلب القطاعات، خاصة في مشاريع الزراعة والضيافة والعقارات.

المصدر: وكالة الأنباء القطرية

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