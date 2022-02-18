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عملة "البيتكوين" تنزل مجددا دون مستوى الـ40 ألف دولار

مال وأعمال

عملة
Globallookpress Fernando Gutierrez-Juarez
بيتكوين
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عادت عملة "البيتكوين" للنزول دون مستوى الـ40 ألف دولار، اليوم الجمعة، عكس توقعات بعض تجار الأصول الرقمية بأن العملة المشفرة متوجهة للارتفاع.

وأشار موقع "كوين ديسك" إلى أن العملة انخفضت إلى مستوى 39700 دولار مساء الجمعة، قبل أن تسجل انتعاشا طفيفا، لكنها بقيت دون الـ40 ألف دولار.

وكانت "بيتكوين" نزلت 7.4% إلى 40631.78 دولار أمس الخميس، ووصلت خسائرها إلى 15.3% عن أعلى مستوياتها منذ مطلع العام، والذي بلغ 47989 دولارا في الثاني من يناير.

المصدر: RT

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