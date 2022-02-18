الإمارات والهند توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

وقعت الإمارات والهند اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة لتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين، في وقت تسعى الدولتان إلى تعزيز اقتصاداتهما بعد جائحة فيروس كورونا.

وعقد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، قمة افتراضية شهدا خلالها على توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى جانب اتفاقيات أخرى.

وقال وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار، إن "توقيع اتفاقية الشراكة حدث بارز في علاقاتنا الثنائية"، مضيفا أن الخطوة "ستفتح فرصا جديدة في التجارة وستؤدي إلى تعزيز الاستثمارات"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وقالت الوكالة إن الاتفاقية "تدشن حقبة جديدة من التعاون الاقتصادي القائم على المصالح المتبادلة وتعزز العلاقات التاريخية والوصول المتبادل إلى الأسواق والفرص الاقتصادية والاستثمارية".

وتقدر قيمة التجارة بين الهند والإمارات بـ59 مليار دولار سنويا، و"كانت الدولة الخليجية الغنية بالنفط ثالث أكبر شريك تجاري للهند بين 2019 و2020 بعد الصين والولايات المتحدة"، بحسب وزارة الخارجية الهندية.

كما أن الإمارات "ثالث أكبر وجهة تصدير للهند بنحو 16 مليار دولار"، حسب بيانات 2020 و2021، وتشمل الصادرات الرئيسية المنتجات البترولية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات والمعادن والمواد الغذائية والمنسوجات.

وتأمل الإمارات في أن ترتفع التجارة غير النفطية مع الهند، من مستويات ما قبل مرحلة الوباء البالغة 40 مليار دولار، إلى أكثر من 100 مليار دولار في غضون خمس سنوات، حسب ما أفادت "وام".

المصدر: "وام"+"أ ف ب"