للمرة الأولى.. سلعة بيلاروسية تدخل أسواق الإمارات

أبرمت أول صفقة لتصدير شحنة من منتجات الخشب من بيلاروس إلى الإمارات في البورصة البيلاروسية للسلع، وجاء ذلك بحسب ما صرح به رومان يانيف السكرتير الصحفي للبورصة.

وفي جلسة تداول سلع مخصصة للتصدير في البورصة البيلاروسية، قامت شركة من إمارة أبوظبي بشراء شحنة تجريبية تبلغ 20 متر مكعب من الأخشاب المنشورة من شركة بيلاروسية تنشط في مجال الأعمال الخشبية.

وقال يانيف بهذا الصدد: "هذا العام يتم إيلاء اهتمام خاص لتنويع تبادل الصادرات من منتجات الأخشاب من خلال الوصول إلى المستخدمين النهائيين في مختلف البلدان، وتمثل آسيا والشرق الأوسط أولوية، حيث يتركز أكبر مستوردي المنتجات الخشبية في هذه المناطق".

وأضاف: "لقد حققنا بالفعل بعض النجاح في الاتجاه الصيني، وفي إطار جلسات التداول يتم توريد الأخشاب المنشورة بانتظام إلى هذه السوق، ونتيجة ذلك بلغت مبيعات الأخشاب المنشورة البيلاروسية إلى الصين 44 مليون دولار في عام 2021، أما بالنسبة لدول الشرق الأوسط، إسرائيل ولبنان ومصر. حجم المشتريات ليس كبيرا جدا بعد، لكن الديناميكيات إيجابية ".

وتابع المسؤول قائلا: "تفتح الصفقة الأولى التي تم إبرامها مع شركة إماراتية فرصا كبيرة للمصدرين المحليين للأخشاب المنشورة حيث تعد الإمارات مركزا للتجارة الدولية واللوجستيات التي توحد العديد من دول العالم، أي من خلال توريد المنتجات البيلاروسية إلى أبو ظبي أو دبي أو الشارقة، تحصل الشركات البيلاروسية تلقائيا على إمكانية الوصول إلى المشترين المحتملين من إفريقيا وجنوب شرق آسيا ومناطق أخرى".

المصدر: وكالة "بيلتا" البيلاروسية