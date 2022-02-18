بوتين يتحدث عن إيرادات إضافية بنحو 20 مليار دولار في 2022

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أنه من المحتمل أن يتم رفد الميزانية الروسية بإيرادات إضافية في العام الجاري بقيمة تصل إلى 1.5 تريليون روبل (حوالي 20 مليار دولار).

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وجاء هذا التصريح خلال اجتماع حكومي عقد أمس برئاسة الرئيس الروسي تم خلاله التطرق إلى المسائل الاقتصادية.

وقال بوتين إن وزارة المالية الروسية تتوقع إيرادات إضافية للميزانية في العام 2022 بقيمة 1 تريليون روبل، وهناك توقعات أن تصل الإيرادات الإضافية إلى مستوى 1.5 تريليون روبل، لذلك يتوجب على الحكومة دراسة جميع الخيارات الممكنة.

كذلك أوعز الرئيس الروسي للحكومة باتخاذ إجراءات فعالة لخفض التضخم في البلاد، وقال إن التضخم في روسيا في يناير 2022 بلغ 8.7% على أساس سنوي، وهو مستوى أعلى من المستهدف.

ووجه بوتين الحكومة الروسية بالعمل على زيادة الدخل الحقيقي للمواطنين بنسبة 2.5% على الأقل هذا العام، وأشار إلى أن زيادة دخل المواطنين يجب أن تكون بناء على نمو الاقتصاد الروسي.

وبناء على الميزانية الروسية للعام الجاري فإنه من المتوقع أن تصل إيرادات الميزانية إلى مبلغ 25 تريليون روبل (18.8% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد).

المصدر: إنترفاكس