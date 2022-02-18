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البطالة في هولندا تسجل أدنى مستوياتها في 20 عاما

مال وأعمال

البطالة في هولندا تسجل أدنى مستوياتها في 20 عاما
AP Peter Dejong
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انخفض معدل البطالة في هولندا خلال شهر يناير 2022، مسجلا أدنى مستوى له منذ ما يقرب من 20 عاما وفق ما كشفت بيانات رسمية الخميس.

وقال مكتب الإحصاء الهولندي CBS، إن معدل البطالة في البلاد انخفض إلى 3.6% في شهر يناير الماضي، موضحا أن هذا هو أدنى مستوى للبطالة منذ عام 2003.

ووفق مكتب الإحصاء، وصل عدد العاطلين عن العمل في يناير إلى 354.000 شخص أو 3.65% من القوة العاملة. فيما سجل المركز زيادة في عدد العمال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما بمتوسط 26.000 شخص شهريا، ليصل الإجمالي إلى 9.4 مليون في الفترة نفسها.

المصدر: AD.nl

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