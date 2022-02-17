الرئيس الروسي يقيم مستوى التضخم في روسيا

أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحكومة باتخاذ إجراءات فعالة لخفض التضخم في البلاد، وقال إن التضخم في روسيا في يناير 2022 بلغ 8.7% على أساس سنوي، وهو مستوى أعلى من المستهدف.

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جاء ذلك خلال اجتماع حكومي عقد اليوم برئاسة الرئيس الروسي تم خلاله التطرق إلى المسائل الاقتصادية.

وقال بوتين، إن مستويات التضخم في الاقتصادات المتقدمة ليست أفضل مما عليه في روسيا، مشيرا إلى أن التضخم أصبح مؤخرا تحديا خطيرا لمعظم دول العالم.

وعن مستوى التضخم في روسيا، قال الرئيس الروسي إنه بلغ 8.7% في يناير 2022 على أساس سنوي في روسيا، وهو مستوى أعلى من المستهدف.

وطالب الرئيس باتخاذ إجراءات فعالة لخفض التضخم في روسيا. وحث على تنسيق جهود البنك المركزي والحكومة لمكافحة ارتفاع الأسعار في البلاد.

ووجه بوتين الحكومة الروسية بالعمل على زيادة الدخل الحقيقي للمواطنين بنسبة 2.5% على الأقل هذا العام، وأشار إلى أن زيادة دخل المواطنين يجب أن تكون بناء على نمو الاقتصاد الروسي.

المصدر: "تاس"