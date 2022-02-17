إيران تؤكد عقد مفاوضات مع كوريا الجنوبية للإفراج عن أموالها المجمدة

أعلن مسؤول مالي إيراني، اليوم الخميس، أن طهران تجري محادثات مع سيئول، للإفراج عن 7 مليارات دولار من أموال إيران المجمدة.

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وقال مصطفى قمري وفا، مدير العلاقات العامة في البنك المركزي الإيراني: "إن محادثات بين إيران وكوريا الجنوبية عقدت في سيئول للإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بقيمة 7 مليارات دولار".

وأوضح أن "هذه الموارد المالية مجمدة منذ 4 سنوات بذريعة الحظر الأمريكي في بنكين كوريين جنوبيين، وأن إيران أكدت على ضرورة رفع القيود غير القانونية على الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية".

المصدر: "فارس"