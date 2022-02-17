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وزير أردني: لم يتم بعد تحديد المسار النهائي لأنبوب النفط العراقي

مال وأعمال

وزير أردني: لم يتم بعد تحديد المسار النهائي لأنبوب النفط العراقي
Globallookpress
صورة تعبيرية
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قال صالح الخرابشة، وزير الطاقة الأردني، إن مسار أنبوب النفط العراقي النهائي من البصرة إلى العقبة لم يحدد بعد بشكل دقيق.

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وأكد، في حديث لوكالة "عمون"، أنه سيتم دراسة مسار الأنبوب في حينه، لافتا إلى أنه في حال مر الأنبوب في أراضي مواطنين سيكون هناك تعويضات ضمن الأنظمة المتبعة.

وأضاف: "يتم حاليا الاتفاق مع الجانب العراقي على الصيغة النهائية للاتفاقية الإطارية بما يتعلق بأنبوب النفط العراقي"، مشيرا إلى أنه "تم مخاطبة الجانب العراقي ويتم الآن انتظار الرد".

وأكد، أنه "لا تكاليف مادية على الأردن للمشروع، وسيقوم الجانب العراقي بعد الانتهاء من الاتفاقية الاطارية بالسير بإجراءات طرح العطاءات".

ونوه، إلى أن القدرة الاستيعابية للمشروع هي نقل مليون برميل نفط يوميا، بهدف التصدير ولا علاقة له بالاتفاقية الاطارية الموقعة سابقًا بخصوص استيراد الأردن للنفط من العراق بسعر تفضيلي.

المصدر: "عمون"

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