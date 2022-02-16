وزير المالية الروسي: مستعدون للنظر في مقترحات لإعادة تمويل ديون بيلاروس

قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إن روسيا مستعدة للنظر في مقترحات بيلاروس للمساعدة في إعادة تمويل الدين الخارجي لها.

وقال الوزير، اليوم الأربعاء: "نرى أنه في ظل الإجراءات المفروضة (المقيدة) والتي أثرت على جيراننا بضرورة دعم إعادة تمويل التزامات الديون التي تتحملها بيلاروس للدائنين الخارجيين، وفي المقام الأول تجاه روسيا.. وهنا نحن على استعداد للنظر في المقترحات المقدمة من زملائنا البيلاروسيين، والشركاء في المساعدة في إعادة تمويل التزامات الديون لروسيا. بأي شكل سيكون، سواء كان ذلك جزئيا من خلال الصندوق الأوروبي الآسيوي أو ما إذا كان قروضا خارجية حكومية.. سنقرر هذه المسألة".

وأوضح أنه في البداية يمكن الحديث عن إعادة تمويل هيئة ديون تبلغ حوالي مليار دولار إلى روسيا والصندوق الأوروبي الآسيوي للاستقرار والتنمية (EFSD).

المصدر: تاس