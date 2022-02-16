"غازبروم" الروسية تعلن انخفاض احتياطيات الغاز في أوروبا

انخفضت كميات الغاز في مرافق تخزين الوقود الأزرق الأرضية في الاتحاد الأوروبي بحلول منتصف فبراير الجاري بنسبة 93.4% من إجمالي حجم الغاز الذي تم ضخه إلى المرافق في الصيف.

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وبذلك تكون كميات الغاز المخزنة في المرافق الأوروبية الأرضية دون مستوى 7% من إجمالي حجم الغاز الذي تم ضخه إلى هذه المرافق في الصيف، وفقا لما ذكرته شركة "غازبروم" الروسية بناء على بيانات أوروبية.

ومخزون الغاز الحالي (حجم الغاز النشط) في المرافق الأوروبية، أقل بنسبة 22.3% من مستوى العام الماضي. كذلك أشارت البيانات إلى انخفاض احتياطي الغاز في مرافق الغاز الأرضية في أوكرانيا بحلول منتصف الشهر الجاري إلى مستوى 10.7 مليار متر مكعب، وهو مستوى أقل بنسبة 45.7% عن مستوى العام الماضي.

وتشهد الأسواق الأوروبية تقلبات حادة في أسعار الغاز بسبب تراجع المخزونات وارتفاع الطلب عليه.

وبدأت أسعار الغاز في أوروبا في الارتفاع بسرعة الصيف الماضي، وفي مطلع أغسطس 2021 تم تداول العقود الآجلة للغاز عند 515 دولار لكل ألف متر مكعب وبحلول نهاية سبتمبر من نفس العام تضاعفت الأسعار في أوروبا.

وفي 21 ديسمبر الماضي بلغت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا أعلى مستوى في التاريخ لها، حيث سجلت 2190.4 دولار لكل ألف متر مكعب، لكنها تراجعت بعد ذلك ووصلت في 30 ديسمبر الماضي إلى 1000 دولار، والآن يتم الأسعار عند 800 دولار.

المصدر: نوفوستي