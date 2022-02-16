مجلس الأمن الروسي: الولايات المتحدة تنفق ما يصل إلى 5 مليارات دولار لاحتواء روسيا

أشار نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي ميخائيل بوبوف، إلى أن البنتاغون ينفق ما بين 4 و5 مليارات دولار سنويا منذ العام 2014 على البرنامج المناهض لروسيا "ردع العدوان في أوروبا".

وقال بوبوف في مقابلة مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية: "منذ العام 2014، ينفذ البنتاغون برنامج "ردع العدوان في أوروبا" المناهض لروسيا، والذي ينفق سنويا ما بين 4-5 مليارات دولار من الميزانية العسكرية الأمريكية. اسم هذا البرنامج الذي يحتوي على معلومات مهمة ومعنى دعائي يهدف إلى تكوين صورة الولايات المتحدة على أنها صانعة سلام".

ووفقا للمسؤول الروسي فإن الرد على تهديدات من هذا النوع يتطلب من روسيا تخصيص موارد مالية، والتي كان يمكن توجيهها لتحقيق مزيد من التنمية في روسيا.

وأقر بوبوف بأن وجود القوات الأمريكية والسياسة العدوانية لواشنطن يلحقان أضرارا مالية واقتصادية معينة بروسيا.

المصدر: نوفوستي