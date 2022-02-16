غرفة التجارية الإيرانية الإماراتية: التبادل التجاري السنوي سيسجل 20 مليار دولار

أعرب رئيس الغرفة التجارية الإيرانية الإماراتية المشتركة، عرفان شاكري، عن توقعاته بأن يسجل التبادل التجاري البيني السنوي 20 مليار دولار بانتهاء السنة المالية الجارية في 20 مارس.

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وفي تصريحات لوكالة "فارس"، أشار عرفان شاكري إلى أن "العملية التجارية بين ايران والامارات تنمو اضطرادا، وسجلت في الشهور التسعة الأولى من السنة المالية الجارية فترة 21 مارس حتى 20 ديسمبر 2021، نحو 15 مليار دولار"، لافتا إلى أن "حجم التبادل التجاري بلغ في مرحلة ما 40 مليار دولار، حيث بالإمكان تصور هذا الحجم بالمستقبل مع ضرورة التخطيط وتوفير البنى التحتية اللازمة المصرفية واللوجستية".

وفي إطار الحديث عن العلاقات الاستثمارية المشتركة بين البلدين، أوضح شاكري أن "العديد من المستثمرين الإماراتيين والإيرانيين المقيمين في الإمارات يرحبون بتوظيف استثمارات في قطاع المعادن والثروة السمكية، ولكن يتطلب ذلك صياغة برامج من قبل الحكومة والقطاع الخاص".

المصدر: "فارس"