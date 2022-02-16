مسؤول إيراني: استوردنا سلعا من العراق بـ 920 مليون دولار عبر أرصدتنا المجمدة

قال مسؤول إيراني، إن بلاده استوردت سلعا أساسية بقيمة 920 مليون دولار من العراق، عبر أرصدة إيران المجمدة في البلد الجار.

إقرأ المزيد

وأوضح حميد حسيني، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة، في تصريح لوكالة "فارس"، أن "صادرات إيران سجلت 7.280 مليار دولار إلى العراق في الشهور العشرة الأولى من السنة المالية الجارية فترة 21 آذار 2021 حتى 20 يناير2022، ولأول مرة تم استيراد سلع بقيمة 920 مليون دولار من العراق خلال هذه الفترة".

وقال إن "صادرات العراق إلى إيران سنويا تلامس 100 مليون دولار، وعبر تصديرها 920 مليون دولار في الشهور العشرة الأولى صعد العراق إلى المرتبة 6 من 26 في ترتيب الدول المصدرة إلى إيران".

وأشار أن الواردات من العراق تمت عبر الأرصدة الإيرانية المجمدة، مبينا أنه تم توريد بعض السلع الأساسية مثل القمح والسويا إزاء جزء من هذه الأرصدة.

واعتبر المسؤول الإيراني، أن التوريد من العراق يؤدي إلى عدم التبادل التجاري الأحادي ويساعد بتنمية العلاقات التجارية البينية، معربا عن أمله باستمرار وتيرة الواردات في الشهور القادمة.

المصدر: "فارس"